Тоттенгем - Барселона: де дивитися матч Ліги чемпіонів

Сьогодні, 3-го жовтня, продовжаться матчі другого туру групового раунду Ліги чемпіонів. У другий ігровий день найпрестижнішого клубного турніру зіграють Тоттенгем - Барселона.

Поєдинок транслюватиме телеканал Футбол 1.

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Матч можна переглянути на відео ресурсі OLL.TV (Увага! Трансляція платна!)

Початок о 22:00.

Нагадаємо, донецький Шахтар зіграв внічию 2:2 в 2-му турі Ліги чемпіонів з Ліоном.

Також, Реал поступився ЦСКА у матчі другого туру групового раунду Ліги чемпіонів.

Джерело - Чемпіон.