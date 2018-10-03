Тоттенгем - Барселона: де дивитися матч Ліги чемпіонів

Сьогодні, 3-го жовтня, продовжаться матчі другого туру групового раунду Ліги чемпіонів. У другий ігровий день найпрестижнішого клубного турніру зіграють Тоттенгем - Барселона.
Поєдинок транслюватиме телеканал Футбол 1.
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Матч можна переглянути на відео ресурсі OLL.TV (Увага! Трансляція платна!)
Початок о 22:00.
Нагадаємо, донецький Шахтар зіграв внічию 2:2 в 2-му турі Ліги чемпіонів з Ліоном.
Також, Реал поступився ЦСКА у матчі другого туру групового раунду Ліги чемпіонів.
Джерело - Чемпіон.