Як просрати все за 3 хвилини - відомий журналіст про гру Шахтаря

Шахтар втратив перемогу над Ліоном в 2-му турі групового раунду Ліги чемпіонів.

Журналіст Євген Зінченко у своєму Twitter прокоментував нічию донеччан.

"Як просрати все за 3 хвилини". У головних ролях Кривцов, Ракицький і Тайсон. Тільки збирався почати кепкувати з Ліона, але тут під'їхав улюблений захист Андрія Миколайовича", - написав журналіст.

"Як просрати все за 3 хвилини". У головних ролях Кривцов, Ракицький і Тайсон. Тільки збирався почати кепкувати з Ліона, але тут під'їхав улюблений захист Андрія Миколайовича. — Yevgen Zinchenko (@YevgenZinchenko) 2 жовтня 2018 р.

Джерело - twitter/YevgenZinchenko.