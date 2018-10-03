Як просрати все за 3 хвилини - відомий журналіст про гру Шахтаря

Шахтар втратив перемогу над Ліоном в 2-му турі групового раунду Ліги чемпіонів.
Журналіст Євген Зінченко у своєму Twitter прокоментував нічию донеччан.
"Як просрати все за 3 хвилини". У головних ролях Кривцов, Ракицький і Тайсон. Тільки збирався почати кепкувати з Ліона, але тут під'їхав улюблений захист Андрія Миколайовича", - написав журналіст.
"Як просрати все за 3 хвилини". У головних ролях Кривцов, Ракицький і Тайсон. Тільки збирався почати кепкувати з Ліона, але тут під'їхав улюблений захист Андрія Миколайовича.— Yevgen Zinchenko (@YevgenZinchenko) 2 жовтня 2018 р.
Джерело - twitter/YevgenZinchenko.