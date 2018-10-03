Мораес не задоволений нічиєю у грі проти Ліона

Гравці Шахтаря не дуже задоволені нічиєю з Ліоном у другому турі групового етапу Ліги чемпіонів.

Про це сказав нападник команди Жуніор Мораес.

"Ми прекрасно знали, що Ліон – сильна команда. Якби мене запитали перед матчем, то я б сказав, що нічия була б непоганим результатом, але ми показали такий футбол, що залишився неприємний післясмак після такої нічиєї.

Я можу привітати команду за такий матч, але ми не можемо повернути час і виправити свої помилки. Нас чекають інші матчі, зробимо все, щоб пройти далі. Ліга чемпіонів – це змагання, в якому не можна помилятися. Помилки можуть стати фатальними. Не можна грати внічию ні з Гоффенхаймом, ні з Ліоном, якщо ми хочемо пройти далі, – говорить Мораес.