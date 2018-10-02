Вербич: Чеські клуби славляться характером і непоступливістю

Півзахисник Динамо Беньямін Вербич проаналізував сильні сторони суперника киян у Лізі Європи.

Про це він розповів у інтерв'ю виданню dynamo.kiev.ua.

"Вважаю, на нас чекає непростий поєдинок, такий же, як був у Празі проти Славії. Чеські клуби славляться своїм характером і непоступливістю, вони люблять грати через довгі передачі. Звичайно, їх футболісти сильні фізично. Ми не зуміли перемогти в першій грі з Астаною, тому, нам потрібна тільки перемога в майбутньому матчі", — сказав Вербич.