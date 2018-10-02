Мій профіль

Ліон - Шахтар: ОНЛАЙН. 2:2

Сьогодні 22:40 10342
Кличко, Льюїс та Холіфілд зібрали 10 тисяч прихильників. ВІДЕО
Сьогодні 23:11 121
Українки переграли Вірменію та вийшли у лідери на шаховій олімпіаді
Сьогодні 22:05 251
Ліон — Шахтар: стартові склади команд
Сьогодні 20:51 3046
Зінченко не потрапив до стартового складу Мансіті. ФОТО
Сьогодні 19:02 380
Більше ніж в Боруссії: стала відомою зарплатня Ярмоленка у Вест Гемі. ВІДЕО
Сьогодні 12:32 3029 1
Футбол 1 онлайн - дивитися пряму трансляцію
Сьогодні 11:15 3368
Ліон - Шахтар: анонс та проноз матчу ЛЧ
Сьогодні 11:10 2075
Шевченко назвав склад на Італію та Чехію
Вчора 19:48 4334
Цуренко через травму покинула China Open. ВІДЕО
Вчора 14:00 910
Навколо спорту
Блоги
Новини
Стрічка Популярні Коментують
23:20 Футбол Гол-красень Мораеса подвоїв перевагу Шахтаря над Ліоном. ВІДЕО 378
23:11 Бокс Кличко, Льюїс та Холіфілд зібрали 10 тисяч прихильників. ВІДЕО 121
22:52 Футбол Вербич: Чеські клуби славляться характером і непоступливістю 224
22:50 Футбол Шахтар відкрив рахунок у матчі з Ліоном. ВІДЕО 766
22:40 Футбол Ліон - Шахтар: ОНЛАЙН. 2:2 10342
22:26 Бокс Льюїс: Я люблю Київ 287
22:05 Шахи Українки переграли Вірменію та вийшли у лідери на шаховій олімпіаді 251
21:47 Футбол Ворскла відреагувала на інцидент з уболівальниками 281
21:31 Бокс Кличко: 15 років минуло, а вболівальники чекають продовження бою Кличко — Льюїс 244
21:17 Лижі Легендарна норвезька лижниця при надії 293
20:51 Футбол Ліон — Шахтар: стартові склади команд 3046
20:36 Футбол Барселона вразила рекордним прибутком за попередній сезон 316
20:23 Футбол Вербич може не зіграти у матчі з Яблонцем 357
19:49 Бокс Порошенко отримав пояс WBC. ФОТО 442
19:32 Футбол Грозний: Не бійтесь нічого 257
19:02 Футбол Зінченко не потрапив до стартового складу Мансіті. ФОТО 380
18:56 Бокс Ломаченко розповів, коли завершить кар'єру 412
18:29 Футбол Мене не цікавить місце в турнірній таблиці: Грозний розпочав роботу в Арсеналі 393
18:14 Бокс У Маріуполі побудують боксерський зал за 200 тисяч доларів 313
17:57 Футбол Юнацька Ліга чемпіонів: Шахтар у меншості програв Ліону 461
17:46 Блог Найкращі фінти 7-го туру Ла-Ліги 253
17:43 Футбол Директор Десни прокоментував можливу відставку Рябоконя 320
17:24 Футбол Андронов вірить у позитивний результат для Шахтаря 324
16:56 Футбол Євген Коноплянка полетів на матч у Москву. ФОТО 857
16:38 Футбол Зінченко потрапив у символічну збірну туру АПЛ. ФОТО 538

Вербич: Чеські клуби славляться характером і непоступливістю

Сьогодні 22:52 224 0
Вербич: Чеські клуби славляться характером і непоступливістю

Півзахисник Динамо Беньямін Вербич проаналізував сильні сторони суперника киян у Лізі Європи.

Про це він розповів у інтерв'ю виданню dynamo.kiev.ua.

"Вважаю, на нас чекає непростий поєдинок, такий же, як був у Празі проти Славії. Чеські клуби славляться своїм характером і непоступливістю, вони люблять грати через довгі передачі. Звичайно, їх футболісти сильні фізично. Ми не зуміли перемогти в першій грі з Астаною, тому, нам потрібна тільки перемога в майбутньому матчі", — сказав Вербич.

Нагадаємо, Вербич може не зіграти у матчі з Яблонцем.

А Хацкевич залишився незадоволеним грою Динамо проти Арсенала.

Джерело - dynamo.kiev.ua.

Лише найкращі спортивні новини на нашому каналі в Telegram
Коментарі ()