Зінченко не потрапив до стартового складу Мансіті. ФОТО

Півзахисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко розпочне матч групового етапу Ліги чемпіонів проти Гоффенгайма на лавці запасних.

Хосеп Гвардіола поки не довірив місце в старті українцю

How we line-up tonight in the #UCL! 🙌



City XI | Ederson, Walker, Kompany (C), Otamendi, Laporte, Fernandinho, Gundogan, Silva, Sane, Sterling, Aguero



Subs | Muric, Danilo, Stones, Bernardo, Mahrez, Jesus, Zinchenko#tsgvcity #mancity pic.twitter.com/uMAC3CbpgE