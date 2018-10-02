Зінченко не потрапив до стартового складу Мансіті. ФОТО

Півзахисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко розпочне матч групового етапу Ліги чемпіонів проти Гоффенгайма на лавці запасних.
Хосеп Гвардіола поки не довірив місце в старті українцю
Читайте також: Телеканал Фубол 1 онлайн — дивитися пряму трансляцію
How we line-up tonight in the #UCL! 🙌— Manchester City (@ManCity) 2 жовтня 2018 р.
City XI | Ederson, Walker, Kompany (C), Otamendi, Laporte, Fernandinho, Gundogan, Silva, Sane, Sterling, Aguero
Subs | Muric, Danilo, Stones, Bernardo, Mahrez, Jesus, Zinchenko#tsgvcity #mancity pic.twitter.com/uMAC3CbpgE
Нагадаємо, Зінченко став одним з найкращих гравців у матчі з Брайтоном.
Окрім цього він потрапив до символічної збірної туру АПЛ
Джерело - Чемпіон.