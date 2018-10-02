Зінченко не потрапив до стартового складу Мансіті. ФОТО

Півзахисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко розпочне матч групового етапу Ліги чемпіонів проти Гоффенгайма на лавці запасних.

Хосеп Гвардіола поки не довірив місце в старті українцю

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Нагадаємо, Зінченко став одним з найкращих гравців у матчі з Брайтоном.

Окрім цього він потрапив до символічної збірної туру АПЛ

Джерело - Чемпіон.