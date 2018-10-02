Аліссон: Переходити з Роми було важко, ми з дружиною довго плакали

Голкіперу Ліверпуля Аліссону важко далося рішення піти з Роми.

Про це розповів сам гравець.

"Йти з Роми було важко. Ми з дружиною довго плакали. Але я прийняв це рішення заради кар'єри, це великий крок для мене, а Рома отримала хорошу компенсацію.

Я був щасливий в Ромі, але коли справа стосується кар'єри, потрібно думати про інші речі. У мене великі амбіції, як і у Ліверпуля, тепер я граю в головній лізі світу", – сказав Аліссон в інтерв'ю la Gazzetta dello Sport.