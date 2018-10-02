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Циганик: Якщо Шахтар програє Ліону, то не вийде 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Сьогодні 11:54 818 0
Циганик: Якщо Шахтар програє Ліону, то не вийде 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Матч проти Ліона стане для Шахтаря доленосним у Лізі чемпіонів.

Вважає відомий спортивний журналіст Ігор Циганик.

"Дуже цікавий матч. Ліон після виїзної перемоги над Манчестер Сіті розуміє, що домашня перемога над Шахтарем практично виводить клуб в плей-оф Ліги чемпіонів. З дуже великою ймовірністю.

Сумніваюся, що Гоффенхайм зачепиться з британцями за очки, навіть в себе вдома. Манчестер Сіті все одно вийде з групи. Якщо Шахтар програє у Франції, то відчепиться від 1/8 фіналу. Відсотків на 70%.

Якщо не виграти, то принаймні не програти на виїзді треба. Ризикну припустити, що Шахтарю це вдасться. Ставлю, що буде нічия, а обидві команди заб’ють. Окремо хочу спрогнозувати, що Мораєс заб’є в цій зустрічі", – цитує Циганика bookmaker-ratings.

Зазначимо, поєдинок 2-го туру Ліги Чемпіонів Ліон – Шахтар відбудеться сьогодні, 2 жовтня.

Стартовий свисток у матчі пролунає о 22 годині.

Джерело - bookmaker-ratings..

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