Гвардіола: Ми не будемо витрачати гроші на Мбаппе

Манчестер Сіті не буде купувати Мбаппе.
Про це сказав сам тренер містян Жузеп Гвардіола.
"Звідки взагалі беруться ці чутки? Манчестер Сіті не повинен і не збирається витрачати гроші на Мбаппе, нехай навіть сам гравець заслуговує якихось рекордних сум.
І я переконаний, що ПСЖ його в найближчі роки нікуди не відпустить. Так що Мбаппе у нас не буде ", - сказав Гвардіола.
Нагадаємо, Гвардіола пообіцяв Зінченку дати шанс у матчі Ліги чемпіонів проти Гоффенгайма.
Раніше, Зінченко отримав одну з найвищих оцінок у складі Манчестер Сіті за матч АПЛ проти Брайтона.
Джерело - sport.ua.