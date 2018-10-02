Гвардіола: Ми не будемо витрачати гроші на Мбаппе

Манчестер Сіті не буде купувати Мбаппе.

Про це сказав сам тренер містян Жузеп Гвардіола.

"Звідки взагалі беруться ці чутки? Манчестер Сіті не повинен і не збирається витрачати гроші на Мбаппе, нехай навіть сам гравець заслуговує якихось рекордних сум.

І я переконаний, що ПСЖ його в найближчі роки нікуди не відпустить. Так що Мбаппе у нас не буде ", - сказав Гвардіола.