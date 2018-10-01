Зінченко потрапив до заявки Ман Сіті на матч з Гоффенгаймом

Олександр Зінченко увійшов до заявки Манчестер Сіті на гру Ліги чемпіонів проти Гоффенгайму.

Про це повідомляє Манчестер Сіті у twitter.

Натомість, конкуренти українця у боротьбі за позицію лівого захисника - Бенджамен Менді та Фабіан Делф, до Німеччини не полетіли.

Матч між Манчестер Сіті та Гоффенгаймом відбудеться 2 жовтня.

Нагадаємо, Менді та Делф пропустили сьогоднішнє тренування Манчестер Сіті.

Раніше, тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола пообіцяв дати шанс Зінченку в Лізі чемпіонів.

Джерело - twitter Манчестер Сіті.