Зінченко потрапив до заявки Ман Сіті на матч з Гоффенгаймом

Олександр Зінченко увійшов до заявки Манчестер Сіті на гру Ліги чемпіонів проти Гоффенгайму.
Про це повідомляє Манчестер Сіті у twitter.
Натомість, конкуренти українця у боротьбі за позицію лівого захисника - Бенджамен Менді та Фабіан Делф, до Німеччини не полетіли.
Матч між Манчестер Сіті та Гоффенгаймом відбудеться 2 жовтня.
Hoffenheim, here we come! 🔵⚪🔵⚪ #mancity pic.twitter.com/0XiV3Nmzz6— Manchester City (@ManCity) 1 жовтня 2018 р.
Нагадаємо, Менді та Делф пропустили сьогоднішнє тренування Манчестер Сіті.
Раніше, тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола пообіцяв дати шанс Зінченку в Лізі чемпіонів.
Джерело - twitter Манчестер Сіті.