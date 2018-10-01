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Леоненко розкритикував гру футболіста Шахтаря

Сьогодні 15:51 1027 0
Леоненко розкритикував гру футболіста Шахтаря

Екс-нападник київського Динамо Віктор Леоненко розкритикував гру півзахисника Шахтаря і збірної України Марлоса в ефірі шоу Великий футбол.

"Марлос, якого ми вважаємо суперфутболіста, хорошим, технічним, у команді, в якій ставляться завдання, його не буде точно. Виходитиме на заміну, як Коста при Луческу.

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Я говорю про будь-яку іншу європейську команду, а не про УПЛ. Марлос — як Коноплянка або Ярмоленко. Його завжди потрібно страхувати, знаючи про те, що він слабкий в захисті", — розповів експерт.

Нагадаємо, в 10-му турі Шахтар розбив Карпати.

Натомість партнер Марлоса по команді став найкращим футболістом тижня у Прем'єр-лізі.

Джерело - Великий футбол.

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