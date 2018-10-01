Дуелунд: Це одна з найжорсткіших ігор у кар'єрі

Автор переможного голу Динамо у ворота Арсеналу Міккель Дуелунд поділився враженнями після гри.
Його слова наводить офіційний сайт Динамо.
"Якщо чесно, я ніколи не думаю наперед, як складеться поєдинок. Я людина нова і в "Динамо", і в українському чемпіонаті, лише вчуся та звикаю. Але можу сказати, що це одна з найжорсткіших ігор, у яких я брав участь. Двоє наших гравців отримали червоні картки, вилучили тренера. Нас били знову і знову, але ми трималися до останнього та вистояли, здобувши три очки – це найголовніше", — сказав футболіст
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Поділився враженнями футболіст і про свій дебютний гол у футболці біло-синіх.
"Мені дуже приємно відзначитися та не лише розпочати лік моїм забитим м’ячам, а і допомогти команді перемогти. Тож почуваюся чудово!", — сказав данський легіонер.
Нагадаємо, Динамо у меншості переграло Арсенал.
Суркіс висловив сумніви у компетентності судді.
Джерело - Динамо.