Дуелунд: Це одна з найжорсткіших ігор у кар'єрі

Автор переможного голу Динамо у ворота Арсеналу Міккель Дуелунд поділився враженнями після гри.

Його слова наводить офіційний сайт Динамо.

"Якщо чесно, я ніколи не думаю наперед, як складеться поєдинок. Я людина нова і в "Динамо", і в українському чемпіонаті, лише вчуся та звикаю. Але можу сказати, що це одна з найжорсткіших ігор, у яких я брав участь. Двоє наших гравців отримали червоні картки, вилучили тренера. Нас били знову і знову, але ми трималися до останнього та вистояли, здобувши три очки – це найголовніше", — сказав футболіст