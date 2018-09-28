УЄФА жорстко покарав Україну за поведінку вболівальників

Дисциплінарний комітет УЄФА, розглянув деталі інциденту під час матчу Ліги націй Чехія — Україна, який відбувся 6 вересня 2018 року в Чехії.
Про це повідомляє офіційний сайт Федерації футболу України.
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Дисциплінарний комітет вирішив:
Оштрафувати ФФУ на 35 тисяч євро.
Зобов'язати ФФУ внести ці кошти на рахунок протягом 90 днів з дати публікації рішення.
Зобов'язати ФФУ протягом 30-ти днів зв'язатися з чеською стороною, щоб визначити розмір подальшого відшкодування завданих збитків.
Нагадаємо, матч між Чехією та Україною завершився затриманнями вболівальників
А самі фанати, яких затримали, заплатять кругленьку суму штрафу.
Джерело - ФФУ.