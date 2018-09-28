На матч з Карпатами Фонсека взяв новачків. ФОТО

Шахтар прибув до Львова на матч проти Карпат, Фонсека взяв на гру 19 футболістів.
Шахтар прибув на виїзний матч проти Карпат у Львів. Фонсека взяв на гру наступних футболістів:
Воротарі: Андрій Пятов, Олексій Шевченко;
Захисники: Богдан Бутко, Микола Матвієнко, Сергій Кривцов, Давид Хочолава, Ярослав Ракицький, Ісмаїлі;
Півзахисники: Майкон, Віктор Коваленко, Тарас Степаненко, Тайсон, Алан Патрік, Фернандо, Сергій Болбат, Марлос, Маркіньйос Сіпріано;
Нападники: Оларенважу Кайоде, Жуніор Мораєс.
Після сніданку "гірники" занурились у клубний автобус і вирушили на прогулянку до Стрийського парку, одного з найкрасивіших місць міста.
Нагадаємо, матч 10 туру чемпіонату України Карпати – Шахтар відбудеться сьогодні, 28 вересня, на стадіоні Україна.
Час початку матчу 19:00.
Джерело - Шахтар.