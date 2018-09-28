На матч з Карпатами Фонсека взяв новачків. ФОТО

Шахтар прибув до Львова на матч проти Карпат, Фонсека взяв на гру 19 футболістів.

Шахтар прибув на виїзний матч проти Карпат у Львів. Фонсека взяв на гру наступних футболістів:

Воротарі: Андрій Пятов, Олексій Шевченко;

Захисники: Богдан Бутко, Микола Матвієнко, Сергій Кривцов, Давид Хочолава, Ярослав Ракицький, Ісмаїлі;

Півзахисники: Майкон, Віктор Коваленко, Тарас Степаненко, Тайсон, Алан Патрік, Фернандо, Сергій Болбат, Марлос, Маркіньйос Сіпріано;

Нападники: Оларенважу Кайоде, Жуніор Мораєс.

Після сніданку "гірники" занурились у клубний автобус і вирушили на прогулянку до Стрийського парку, одного з найкрасивіших місць міста.

Нагадаємо, матч 10 туру чемпіонату України Карпати – Шахтар відбудеться сьогодні, 28 вересня, на стадіоні Україна.

Час початку матчу 19:00.

Джерело - Шахтар.