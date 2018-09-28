Жирона гостинно прийняла Бетіс. Результати матчів 6-го туру Ла-Ліги

В рамках 6-го туру Ла-Ліги Вальядолід обіграв Леванте, Алавес і Хетафе не змогли виявити сильнішого, Бетіс переграв Жирону.

Алавес і Хетафе так і не змогли визначити переможця. У першому таймі Хетафе був ближче до забитого голу, однак Ібаі Гомес не зумів реалізувати пенальті. У другому таймі Хетафе таки вийшов вперед у рахунку на 82 хвилині завдяки голу Моліни, але Кальєрі вже в компенсований час врятував нічию для Алавеса.

Вальядолід в більшості обіграв Леванте. Рахунок був відкритий на початку другого тайму, Поштіга вивів левантійців вперед у рахунку. Унал миттєво зрівняв рахунок, а за 6 хвилин Начо забив переможний гол. А в проміжку між двома голами Вальядоліда Вукчевич отримав другу жовту картку, залишивши свою команду в меншості.

Бетіс мінімально здолав Жирону. Перший тайм був за Бетісом, який мав 3-4 небезпечні моменти, проте Буну рятував свою команду. А от в другому таймі Морон приніс перемогу андалусійцям, замкнувши простріл Герреро.

Чемпіонат Іспанії 2018/19, Ла-Ліга

6 тур

27 вересня

Алавес – Хетафе 1:1 (0:0)

Голи: 0:1 - 81 Моліна, 1:1 - 92 Кальєрі

Вальядолід – Леванте 2:1 (0:0)

Голи: 0:1 - 48 Поштіго, 1:1 - 50 Унал, 2:1 - 56 Начо

Жирона – Бетіс 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 - 63 Морон

Нагадаємо, Реал поступився Севільї в Ла-Лізі.

Барселона також зазнала поразки.

Джерело - Чемпіон.