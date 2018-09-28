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Український тренер може очолити збірну Таджикистану

Сьогодні 08:11 379 0
Український тренер може очолити збірну Таджикистану

Український спеціаліст Сергій Ященко може стати тренером збірної Таджикистану та місцевого Істіклолу.

Про це повідомляє FootBoom.

Ященко вже кілька днів перебуває у столиці Таджикистану – Душанбе, де веде перемовини з керівництвом тамтешнього клубу Істіклол. 

Крім клубу в Ященка є пропозиція стати головним тренером національної збірної Таджикистану. Поки 59-річний спеціаліст не відповів на пропозиції та взяв час на роздуми.

В Україні Ященко очолював донецький та запорізький Металурги. Останнім місцем роботи вітчизняного спеціаліста був Кремінь, який Ященко покинув після закінчення минулого сезону.

Нагадаємо, український півзахисник знайшов нову команду.

Також, Динамо та Карпати покарали через вболівальників.

Джерело - footboom.

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