Український тренер може очолити збірну Таджикистану

Український спеціаліст Сергій Ященко може стати тренером збірної Таджикистану та місцевого Істіклолу.

Про це повідомляє FootBoom.

Ященко вже кілька днів перебуває у столиці Таджикистану – Душанбе, де веде перемовини з керівництвом тамтешнього клубу Істіклол.

Крім клубу в Ященка є пропозиція стати головним тренером національної збірної Таджикистану. Поки 59-річний спеціаліст не відповів на пропозиції та взяв час на роздуми.

В Україні Ященко очолював донецький та запорізький Металурги. Останнім місцем роботи вітчизняного спеціаліста був Кремінь, який Ященко покинув після закінчення минулого сезону.

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Джерело - footboom.