Молодіжна збірна України обіграла однолітків з Бельгії

Молодіжна збірна України U-16, обіграла однолітків з Бельгії з рахунком 2:0.
Про це повідомляє sport.ua.
Підопічні Олександра Петракова зуміли взяти реванш за вчорашню поразку і перемогли з рахунком 2:0.
Вже на 5-ій хвилині Волошин зміг вивести українську команду вперед, а на початку другого тайму Україна подвоїла перевагу.
Товариський матч
27 вересня
Україна (U-16) - Бельгія (U-16) - 2:0 (1:0)
Голи: Волошин (5), Попов (46).
Нагадаємо, збірна України U-19 здобула срібні медалі чемпіонату Європи.
Джерело - sport.ua.