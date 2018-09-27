Молодіжна збірна України обіграла однолітків з Бельгії

Молодіжна збірна України U-16, обіграла однолітків з Бельгії з рахунком 2:0.

Про це повідомляє sport.ua.

Підопічні Олександра Петракова зуміли взяти реванш за вчорашню поразку і перемогли з рахунком 2:0.

Вже на 5-ій хвилині Волошин зміг вивести українську команду вперед, а на початку другого тайму Україна подвоїла перевагу.

Товариський матч

27 вересня

Україна (U-16) - Бельгія (U-16) - 2:0 (1:0)

Голи: Волошин (5), Попов (46).

Нагадаємо, збірна України U-19 здобула срібні медалі чемпіонату Європи.

Джерело - sport.ua.