Лідер Карабаха не зіграє проти Ворскли у Лізі Європи

Вінгер Карабаха Вільд Дональд Герьє вибув на місяць через вивих плеча і навряд чи зіграє з Ворсклою в Лізі Європи.

Про це повідомляє Depo.Сектор.

Зустріч 3-го туру групового етапу Ліги Європи Карабах - Ворскла відбудеться 25 жовтня, а ось до гри в Полтаві 8 листопада 29-річний футболіст повинен відновитися.

У поточному сезоні Герьє зіграв за азербайджанський клуб 9 матчів в Лізі чемпіонів і Лізі Європи, забивши в них 2 голи.

Нагадаємо, що Ворскла в дебютному поєдинку програла на виїзді Арсеналу, а 4 жовтня прийматиме лісабонський Спортинг.

Також, лідер Ворскли пропустить два тижні через травму.

Джерело - Depo.Сектор.