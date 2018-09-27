Юрченко: Після відходу з Баєра мав багато пропозицій

Український півзахисник Владлен Юрченко розповів, що мав чимало пропозицій щодо зміни клуба, після відходу з Баєра.

Про це повідомляє footboom.com.

Владлен заявив, що задоволений своїм переходом в данський клуб.

"Після відходу з Байєра цього літа отримував багато різних пропозицій. Зараз же я вирішив визначитися зі своїм майбутнім, вибравши Вайле. Радий, що все так склалося. Ми разом з агентом бачили багато матчів клубу в цьому сезоні".

Також, Владлен пояснив чому обрав саме Вайле.

"Знаю, що зможу підійти команді по грі. Приїжджаю в команду, в яку тактично вписуюся сповна, що дуже важливо, адже подібне дозволить зробити моє перебування тут більш успішним".