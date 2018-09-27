В УЄФА вже готові назвати країну-господарку Євро-2024

Сьогодні, 27 вересня, УЄФА офіційно назве країну-господаря Євро-2024. На проведення континентального форуму претендують Німеччина та Туреччина.

Про це інформує офіційний сайт організації.

У швейцарському Ньйоні відбудеться засідання виконавчого комітету УЄФА,

На ньому обидві асоціації представлять свої програми, після чого близько 16:00 за київським часом УЄФА назве країну, яка прийме матчі турніру.

Нагадаємо, чинним чемпіоном Європи є Португалія, яка стала переможцем Євро-2016 на полях Франції.

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Джерело - УЄФА.