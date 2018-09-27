7 голів Боруссії знищили Нюрнберг у 5-му турі Бундесліги. ВІДЕО

В поєдинку 5 туру Бундесліги Борусія Д вдома знищила Нюрнберг, забивши одразу 7 голів.
Дортмундці швидко взялись за справу та забили вже на 9-й хвилині. Після першого тайму рахунок був 2:0, а по перерві у ворота Нюрнберга влетіло ще 5 голів. Дубль в активі Марко Ройса, ще п'ятеро гравців "джмелів" відзначились по разу.
Ця перемога дозволила Борусії Д піднятись на 2 місце чемпіонату. Нюрнберг розмістився на 14 місці.
Чемпіонат Німеччини 2018/19, Бундесліга
5 тур
27 вересня
Борусія Д – Нюрнберг 7:0 (2:0)
Голи: 1:0 - 9 Брюн-Ларсен, 2:0 - 32 Ройс, 3:0 - 49 Хакімі, 4:0 - 58 Ройс, 5:0 - 74 Аканджі, 6:0 - 85 Санчо, 7:0 - 88 Вайгль.
Нагадаємо, Барселона програла в Ла-Лізі.
Також, Ліон переміг Діжон в Лізі 1.
Джерело - Чемпіон.