7 голів Боруссії знищили Нюрнберг у 5-му турі Бундесліги. ВІДЕО

В поєдинку 5 туру Бундесліги Борусія Д вдома знищила Нюрнберг, забивши одразу 7 голів.

Дортмундці швидко взялись за справу та забили вже на 9-й хвилині. Після першого тайму рахунок був 2:0, а по перерві у ворота Нюрнберга влетіло ще 5 голів. Дубль в активі Марко Ройса, ще п'ятеро гравців "джмелів" відзначились по разу.

Ця перемога дозволила Борусії Д піднятись на 2 місце чемпіонату. Нюрнберг розмістився на 14 місці.

Чемпіонат Німеччини 2018/19, Бундесліга

5 тур

27 вересня

Борусія Д – Нюрнберг 7:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 9 Брюн-Ларсен, 2:0 - 32 Ройс, 3:0 - 49 Хакімі, 4:0 - 58 Ройс, 5:0 - 74 Аканджі, 6:0 - 85 Санчо, 7:0 - 88 Вайгль.

Нагадаємо, Барселона програла в Ла-Лізі.

Також, Ліон переміг Діжон в Лізі 1.

Джерело - Чемпіон.