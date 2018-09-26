Чорноморець розгромив Олександрію в Кубку України

У 1/16 фіналу Кубка України Чорноморець на своєму полі переміг Олександрію.

Олександрія виставила на гру з Чорноморцем напіврезервний склад. У Одесі також був відсутній головний тренер команди Володимир Шаран, який захворів.

Чорноморець здобув впевнену перемогу з рахунком 3:0. Дубль у складі одеситів зробив Артем Чорний, який забив один з гол з пенальті. Також відзначився Володимир Коваль.

Кубок України

1/16 фіналу

26 вересня

Чорноморець - Олександрія 3:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 42 (пен.) Чорний, 2:0 - 75 Коваль, 3:0 - 83 Чорний

Нагадаємо, Арсенал у 1/16 фіналу Кубка України сенсаційно поступився Черкащині-Академії.

Крім цього, Калуш у 1/16 фіналу Кубка України вибив харківський Металіст-1925.

Джерело - Чемпіон.