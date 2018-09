Напруження зростає. Моуріньйо та Погба посварилися на тренуванні. ВІДЕО

Між наставником Манчестер Юнайтед Жозе Моурінью і півзахисником Полем Погба стався конфлікт на ранковому тренуванні.

Це зняли камери Sky Sports.

Погба підбіг до тренера привітатися, натомість той сказав йому щось, що викликало на обличчі француза неоднозначну реакцію. Після цього обидва ще кинули один одному кілька слів і продовжили тренування.

JUST IN! 😳



Frosty footage just in from @ManUtd's training session between Paul Pogba and Jose Mourinho… ❄️



What has been said between the pair this morning? 👀 pic.twitter.com/nRiTEgDJlH