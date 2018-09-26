Тренер збірної Німеччини може очолити клуб англійської Прем'єр-ліги

Головний тренер збірної Німеччини Йоахім Лев після Євро-2020 може виїхати працювати в англійський чемпіонат.
Про це сказав сам німецький наставник.
"Подивимося, що станеться в найближчі пару років. Зараз я треную національну збірну. Ця робота приносить мені задоволення і заряджає енергією.
Англійська Прем'єр-ліга ж завжди була для мене цікава, і я не виключаю, що можу очолити один з клубів цього чемпіонату ", - цитує Лева Bild.
Нагадаємо, Лев працює зі збірною Німеччини з 2006 року. Його діючий контракт розрахований до закінчення Євро-2020. З німецькою командою Лев ставав чемпіоном світу в 2014 році.
Джерело - sportarena.