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Тренер збірної Німеччини може очолити клуб англійської Прем'єр-ліги

Сьогодні 14:20 291 0
Тренер збірної Німеччини може очолити клуб англійської Прем'єр-ліги

Головний тренер збірної Німеччини Йоахім Лев  після Євро-2020 може виїхати працювати в англійський чемпіонат.

Про це сказав сам німецький наставник.

"Подивимося, що станеться в найближчі пару років. Зараз я треную національну збірну. Ця робота приносить мені задоволення і заряджає енергією.

Англійська Прем'єр-ліга ж завжди була для мене цікава, і я не виключаю, що можу очолити один з клубів цього чемпіонату ", - цитує Лева Bild.

Нагадаємо, Лев працює зі збірною Німеччини з 2006 року. Його діючий контракт розрахований до закінчення Євро-2020. З німецькою командою Лев ставав чемпіоном світу в 2014 році.

Джерело - sportarena.

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