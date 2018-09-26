Лемпард: Нам вистачило характеру щоб перемогти Манчестер Юнайтед

Головний тренер Дербі Каунті Френк Лемпард вражений результатом його команди проти Манчестер Юнайтед у третьому колі Кубка Ліги.
По це сказав сам наставник.
"Я вражений. Пропустити швидкий гол на Олд Траффорд, і так добре грати, як ми, — це чудово. Нам вистачило характеру для пробиття пенальті та такої гри.
МЮ вилетів із Кубка англійської Ліги.
Я намагаюся побудувати успішну команду, і такі вечори просто неймовірні. Вийти проти гравців світового класу і так зіграти",- розповів Лемпард в ефірі Sky Sports.
Нагадаємо, екс-футболіст Шахтаря Фред забив дебютний гол за Манчестер Юнайтед.
Матч МЮ проти Вулвергемптона, вперше після хвороби, відвідав Алекс Фергюсон.
Джерело - ua-football.