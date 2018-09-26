Моурінью прокоментував чергову невдачу червоних дияволів

Наставнику Манчестер Юнайтед Жозе Моурінью прикро за виліт з Кубка Ліги.

Про це сказав сам тренер.

"Мої слова гравцям у перерві були схожі на ті, що я сказав проти Вулвз. Я сказав, що результат відкритий, і нам потрібно його закрити, але знову пропустили гол у дебюті тайму. Але ми одразу зреагували: ми били по воротах, створювали більше моментів. А червона картка створила нам багато проблем.

МЮ вилетів із Кубка англійської Ліги.

Ми грали проти дуже хорошої команди з молодими гравцями, які мають швидкість, натиск. Вони хотіли пресингувати, і робили це під час кожного з голів. Ми повинні поважати та відповідати такому характеру. Мені прикро вилітати, але матч ми не програли", — цитує Моурінью офіційний сайт МЮ.