Моурінью прокоментував чергову невдачу червоних дияволів

Мій профіль

Ломаченко проведе поєдинок з Педрасою

Вчора 21:26 7271
Футбол 2 онлайн - дивитися пряму трансляцію
Сьогодні 11:28 82
Маріуполь - Динамо: де дивитися перенесений матч 4-го туру української Прем'єр-ліги
Сьогодні 09:32 435
Манчестерські канікули Ломаченка та Усика. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні 07:01 554
Полтавці бігали вночі. Неймовірно круте видовище. ФОТО
Вчора 21:15 911
Персона дня: легендарному Ігорю Бєланову - 58. ВІДЕО
Вчора 12:52 1232
Суркіси отримали більше мільярда гривень від Державного банку
Вчора 11:33 1419
Лука Модрич: від війни до легенди. ВІДЕО
Вчора 11:28 1161
Під*си бл*ть: Суркіс нецензурно обізвав своїх гравців, а ахметівські канали пробили чергове дно. ВІДЕО
Вчора 06:52 14100 1
Модрич перервав гегемонію Мессі та Роналду в світовому футболі
24.09.2018 23:04 4778
Навколо спорту
Блоги
Роналду - 42: як бразилець показав зуби усьому європейському футболу. ВІДЕО
Роналду - 42: як бразилець показав зуби усьому європейському футболу. ВІДЕО Phillip Hess
22.09.2018 13:07 2868
Спартак продає банний набір, одразу після ганьби капітана в лазні. ФОТО
Спартак продає банний набір, одразу після ганьби капітана в лазні. ФОТО Phillip Hess
22.09.2018 08:30 2612
Легендарний італієць продемонстрував неймовірну техніку в побуті. ВІДЕО
Легендарний італієць продемонстрував неймовірну техніку в побуті. ВІДЕО Phillip Hess
22.09.2018 07:30 1143
Hey, EA Sports! I'm very angry - Ярмоленко незадоволений власною швидкістю в FIFA 19. ВІДЕО
Hey, EA Sports! I'm very angry - Ярмоленко незадоволений власною швидкістю в FIFA 19. ВІДЕО Максим Буйдин
21.09.2018 19:00 1456
Динамо продовжило падіння або київський гранд врятують лише революційні зміни
Динамо продовжило падіння або київський гранд врятують лише революційні зміни Андрій Твердохліб
21.09.2018 18:04 7722 8
Нижче плінтуса: уболівальники Астани загнобили Динамо та "подякували" Хацкевичу
Нижче плінтуса: уболівальники Астани загнобили Динамо та "подякували" Хацкевичу Максим Буйдин
21.09.2018 14:30 6446 2
Хацкевич vs Красніков: історія динамівської Санта Барбари. ФОТО
Хацкевич vs Красніков: історія динамівської Санта Барбари. ФОТО Максим Буйдин
21.09.2018 11:10 2613
Українка, яка могла стати моделлю переписала історію дзюдо: Дар'я Білодід - наймолодша чемпіонка світу в історії. ФОТО
Українка, яка могла стати моделлю переписала історію дзюдо: Дар'я Білодід - наймолодша чемпіонка світу в історії. ФОТО Андрій Твердохліб
21.09.2018 07:15 3998 1
Топ-5 найцікавіших епізодів минулого туру Ліги чемпіонів. ВІДЕО
Топ-5 найцікавіших епізодів минулого туру Ліги чемпіонів. ВІДЕО Максим Буйдин
20.09.2018 14:44 1347
Персона дня: Інні Осипенко-Радомській - 36. ВІДЕО
Персона дня: Інні Осипенко-Радомській - 36. ВІДЕО Максим Буйдин
20.09.2018 14:20 662
Новини
Стрічка Популярні Коментують
12:37 Футбол Росіяни не згодні з вибором ФІФА, щодо найкращих вболівальників світу. ВІДЕО 1057
12:15 Футбол Леганес спробує зачепитися за очки в матчі з Барселоною. Інші матчі Ла-Ліги: відео онлайн-трансляція 170
11:51 Футбол 15-річний півзхисник зіграв за Фулгем в матчі Кубка ліги 293
11:30 Футбол Всі дії Зінченка в матчі проти Оксфорда. ВІДЕО 609
11:28 Футбол Футбол 2 онлайн - дивитися пряму трансляцію 82
11:10 Футбол Моурінью розповів, хто позбавив Погба ролі віце-капітана 441
10:48 Футбол Несенюк закликав Ярмоленка говорити українською 1329 1
10:30 Футбол Баварія вперше втратила очки в Бундеслізі. ВІДЕО 378
10:13 Футбол Лемпард: Нам вистачило характеру щоб перемогти Манчестер Юнайтед 586
10:09 Навколо спорту Ломаченко виконав легендарний удар Брюса Лі. ВІДЕО 649
09:51 Футбол П'ята поспіль поразка Шальке. Команда Коноплянки закріпилася на дні Бундесліги. ВІДЕО 511
09:32 Футбол Маріуполь - Динамо: де дивитися перенесений матч 4-го туру української Прем'єр-ліги 435
09:15 Футбол Гвардіола: Я дуже задоволений грою команди 334
08:42 Футбол Моурінью прокоментував чергову невдачу червоних дияволів 944
08:27 Футбол Манчестер Юнайтед сенсаційно вилетів із Кубка англійської ліги 1384
08:10 Гандбол Український гандбольний гранд рекламує російський Північний потік-2 558
07:01 Блог Манчестерські канікули Ломаченка та Усика. ФОТО. ВІДЕО 554
25 Вересня 2018
23:44 Футбол Зінченко допоміг Ман Сіті розбити Оксфорд в Кубку ліги 1186
23:22 Футбол Шальке з Коноплянкою програв Фрайбургу в Бундеслізі 605 2
22:55 Навколо спорту У США одружилися олімпійські чемпіонки з хокею. ФОТО 1055 1
22:44 Шахи Україна перемогла Туркменістан на Всесвітній шаховій Олімпіаді 551
22:25 Футбол Манчестер Юнайтед отримав рекордні прибутки 477
21:53 Футбол Збірна України U-16 програла Бельгії у товариському матчі 481
21:26 Бокс Ломаченко проведе поєдинок з Педрасою 7271
21:15 Блог Полтавці бігали вночі. Неймовірно круте видовище. ФОТО 911

Моурінью прокоментував чергову невдачу червоних дияволів

Сьогодні 08:42 944 0
Моурінью прокоментував чергову невдачу червоних дияволів

Наставнику Манчестер Юнайтед Жозе Моурінью прикро за виліт з  Кубка Ліги.

Про це сказав сам тренер.

"Мої слова гравцям у перерві були схожі на ті, що я сказав проти Вулвз. Я сказав, що результат відкритий, і нам потрібно його закрити, але знову пропустили гол у дебюті тайму. Але ми одразу зреагували: ми били по воротах, створювали більше моментів. А червона картка створила нам багато проблем.

                МЮ вилетів із Кубка англійської Ліги.

Ми грали проти дуже хорошої команди з молодими гравцями, які мають швидкість, натиск. Вони хотіли пресингувати, і робили це під час кожного з голів. Ми повинні поважати та відповідати такому характеру. Мені прикро вилітати, але матч ми не програли", — цитує Моурінью офіційний сайт МЮ.

Нагадаємо, екс-футболіст Шахтаря Фред забив дебютний гол за Манчестер Юнайтед

Матч МЮ проти Вулвергемптона, вперше після хвороби, відвідав Алекс Фергюсон

Джерело - ua-football.

Лише найкращі спортивні новини на нашому каналі в Telegram
Коментарі ()