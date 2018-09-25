Перший клуб Ярмоленка отримає кругленьку суму від Вест Гема

Вест Гем заплатить чернігівській спортивній школі Юність за Андрія Ярмоленка близько 250 тис євро.

Про це заявив екс-президент Десни Іван Чаус, який зараз є головою опікунської ради чернігівського клубу, повідомляє Footboom.

"Я не пам'ятаю точну суму, вона трохи більше 240 тис євро. Може 241 тис, може 242. Але точно більше 240 тис і менше 250 тис євро", - сказав Чаус.

Нагадаємо, Андрій Ярмоленко допоміг Вест Гему відібрати очки у Челсі.

Водночас, Ярмоленко отримав за матч із Челсі найнижчу оцінку з гравців стартового складу Вест Гема.

Джерело - Footboom.