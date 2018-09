Бейл: Ніхто не думав, що Модрич може стати найкращим футболістом світу

Модрич заслуговує на нагороду - найкращий гравець року.

Про це написав півзахисник Реала Гарет Бейл у своєму Twitter.

"Вітаю мого друга, Луку Модрича. Він неймовірний футболіст, який провів неймовірний сезон.

Модрич довів, що в команді важливий кожен гравець, а не тільки нападники. Багато років його талант залишався непоміченим. Всі знали, що є якісний півзахисник Лука, але ніхто навіть не думав про те, що він заслуговує бути номінації на найкращого гравця року", – цитує Бейла Republika.

Congratulations my friend! An unbelievable player and an unbelievable season @lukamodric10 👌🏼👌🏼👌🏼 pic.twitter.com/0lceC1wEaj