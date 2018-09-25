Бейл: Ніхто не думав, що Модрич може стати найкращим футболістом світу

Модрич заслуговує на нагороду - найкращий гравець року.
Про це написав півзахисник Реала Гарет Бейл у своєму Twitter.
"Вітаю мого друга, Луку Модрича. Він неймовірний футболіст, який провів неймовірний сезон.
Модрич довів, що в команді важливий кожен гравець, а не тільки нападники. Багато років його талант залишався непоміченим. Всі знали, що є якісний півзахисник Лука, але ніхто навіть не думав про те, що він заслуговує бути номінації на найкращого гравця року", – цитує Бейла Republika.
Congratulations my friend! An unbelievable player and an unbelievable season @lukamodric10 👌🏼👌🏼👌🏼 pic.twitter.com/0lceC1wEaj— Gareth Bale (@GarethBale11) 24 вересня 2018 р.
Нагадаємо, найкращим тренером світу став Дешам.
Також назвали символічну збірну року.
Джерело - twitter/GarethBale.