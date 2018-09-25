Товариський матч Україна - Туреччина відбудеться в Дніпрі. ВІДЕО

Товариський футбольний поєдинок Україна – Туреччина відбувся в Дніпрі.

Про це розповів президент Федерації футболу України Андрій Павелко.

Функціонер зазначив, що для проведення міжнародного матчу на Дніпро Арені залишилося підписати контракт з турецькою футбольною федерацією і дочекатися рішення Виконкому ФФУ.

"20 листопада, після такої довгої паузи, збірна Андрія Шевченка приїде в Дніпро. Я впевнений, що вона подарує нашим уболівальникам прекрасну гру, після завершення виступу в Лізі націй", – цитує Павелка 34 канал.

Нагадаємо, збірна України під керівництвом Шевченка перемогла Словаччину у 2-му турі Ліги Націй з рахунком 1:0.

Раніше, у стартовому матчі Ліги Націй Україна на останніх хвилинах вирвала перемогу у Чехії.

Джерело - Чемпіон.