Державний банк виплатив Суркісам більше мільярда гривень

Державний банк Приватбанк врегулював суперечку з президентом Динамо Ігорем Суркісом і віце-президентом УЄФА Григорієм Суркісом щодо відшкодування капіталізованих внесків.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

За інформацією видання, братам відшкодовано вже більше 1 мільярда гривень.

Нагадаємо, 6 листопада 2017 року Київський апеляційний адміністративний суд зобов'язав Приватбанк повернути сім'ї Суркісів 1,05 млрд гривень, 266,2 тис доларів і 7,8 тис євро.

Раніше, Суркіс розповів чому влітку не підписали нападника.

Також, Суркіс прокоментував перші кроки в роботі Краснікова.

Джерело - ua.interfax..