Шевченко оприлюднив список легіонерів на матчі Ліги націй проти Італії та Чехії

За два тижні до початку жовтневого збору головний тренер збірної України Андрій Шевченко оголосив список гравців, викликаних до лав головної команди країни з іноземних клубів.

Про це повідомляє офіційний сайт федерації футболу України.

Вісім футболістів отримали запрошення, четверо внесені до резервного списку й можуть бути викликані в разі демонстрації ними виняткових ігрових показників або ушкоджень когось із гравців основного списку.

Викликані до збірної: Євген Макаренко (Андерлехт, Бельгія), Андрій Ярмоленко (Вест Гем, Англія), Євген Коноплянка (Шальке, Німеччина), Василь Кравець (Луго, Іспанія), Роман Яремчук (Гент, Бельгія), Руслан Маліновський (Генк, Бельгія), Олександр Зінченко (Манчестер Сіті, Англія), Андрій Лунін (Леганес, Іспанія).

Резерв: Євген Хачеріді (ПАОК, Греція), Євген Селезньов (Акхісар, Туреччина), Іван Петряк (Ференцварош, Угорщина), Ігор Пластун (Гент, Бельгія).

Нагадаємо, збірна України під керівництвом Шевчека перемогла Словаччину у 2-му турі Ліги Націй з рахунком 1:0.

Раніше, у стартовому матчі Ліги Націй Україна на останніх хвилинах вирвала перемогу у Чехії.

Джерело - ФФУ.