Гравець Динамо заявив, що Віда не хотів створювати скандал

Гравець київського Динамо, Йосип Пиварич розповів, що Віда не думав, що з його вислову "Слава Україні" створять скандал.

Про це повідомляє football24.ua.

"Віда забив гол Росії, потім забив їм у серії пенальті. І він не думав, що з цієї історії зроблять якусь проблему. Він просто хотів привітати свого друга. Якби Домагой знав, що буде такий скандал, то, мабуть, цього б не говорив. Але всі, зокрема й у Хорватії, знають, як він любить Україну. Він чимало тут прожив".