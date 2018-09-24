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Оголошення найкращого гравця року ФІФА. ЗАВЕРШЕНО

Вчора 22:56 3435 0
Оголошення найкращого гравця року ФІФА. ЗАВЕРШЕНО

На цьому церемонія вручення нагород від ФІФА завершена.

Лука Модрич дякує усім своїм партнерам по збірній та Реалу, а також своїй родині.

Найкращий футболіст року за версією ФІФА - Лука Модрич.

Залишився лише найкращий гравець світу.

Найкраща футболістка року - Марта з Бразилії.

Залишилося дві номінації, найкращий футболіст та найкраща футболістка року, але звісно розпочнем з жінок.

Кращі 11 гравців світу:

Голкіпер: Давид де Хеа

Захисники: Данні Алвес, Рафаель Варан, Серхіо Рамос, Марсело

Півзахисники: Лука Модрич, Н'Голо Канте.

Нападники: Еден Азар, Ліонель Мессі, Кіліан Мбаппе, Кріштіану Роналду

Міхаель Баллак та Роналдінью вручать нагороди 11 найкращим гравцям світу. 

Паоло Мальдіні та П'єрлуїджі Колліна вручили нагороду за феєр-плей Леннарту Таю.

Найкращі вболівальники 2018 - це фани Перу.

Зараз оголосять найкращих фанатів року.

Шоу продовжується, на сцені Ноель Галлахер, музикальна пауза.

Зараз показують найкращих молодих гравців чемпіонату світу. 

ФІФА згадала Давіде Асторі, Сера Алекса Фергюсона, а також дітей, які застрягли в печері у Таїланді.

Зараз нам демонструють, що футбол більше ніж гра.

Найкращим тренером у жіночому футболі визнаний Рейнольд Педрос, тренер Ліона.

Далі найкращий тренер у жіночому футболі. Нагороду буде вручати тренер збірної Англії, Гарет Саутгейт.

Найкращим голкіпером року визнаний Тібо Куртуа, найгадємо він також став найкращим голкіпером в Європі.

Претенентами є: Тібо Куртуа, за його перформанс на Чемпіонаті Світу, а також Уго Льоріс та Каспер Шмейхель.

Далі оголосять найкращого голкіпера. Нагороду вручить Едвін ван дер Сар.

Дідьє подякував Зінедіна Зідана та Златко Даліча, за їх роботу. А також відзначив його команду, яка допомогла йому здобути цю нагороду.

Арсен Венгер вручить нагороду іншому французу, Дідьє Дешаму, який виграв Чемпіонат Світу зі збірною Францією.

Наступним оголосять найкращого тренера року.

Мо Салах дав коротку промову, схоже він не був готовий до того, що його гол буде визнаним найкращим.

Найкрасивіший гол 2018 року забив Мохамед Салах у ворота Евертона.

Дідьє Дрогба оголосить найкращий гол року.

Куртуа заявив, що найкращий найкращий гол на його думку це гол Бейла у ворота Ліверпуля у фіналі Ліги Чемпіонів.

Претинденти: гол Бейла у фіналі ЛЧ, Черешив, Роналду, Мессі, МакГі, Павар, Куарежма, Салах, а також представник Греміо та Аека.

Зараз ведучий спілкується з Дані Алвесом, а тим часом нам оголосять найкращий гол року.

Ну і звісно неймовірний фінал, перемогу у якому здобули французи.

Також нам демонструють найкращі моменти видовищного плей-оф.

Коли хтось радіє є ті які сумують.

Багато позитивних емоцій, а також не могли не згадати як Міши Батшуаї влчуив собі у голову ударом у штангу.

Він згадав систему VAR, дивимося ролик присвячений Чемпіонату світу.

На сцені з'явився ведучий, Ідріс Ельба.

Шоу розпочинається!

До початку основної програми залишился лічені хвилини, зовсім скоро світові легенди футболу вручать найкращим гравцям світу нагороди, що засвідчать їх величність.

Лука Модрич прибув на зелену доріжку і розповів, що це був його найкращий сезон, як в індивідуальному плані, так і в командному.

До вручення нагород залишилося усього 10 хвилин, скоро ми дізнаємося команду року, найкращий гол, а також найкращого гравця року.

Головне відкриття минулого сезону, Мохамед Салах, вже на зеленій доріжці.

Кларенс Зеєдорф теж завітав на свято футболу, нагадаємо нещодавно він очолив збірну Камеруну.

Дідьє Дешам також приїхав до Лондона, він є головним претендентом на звання найкращого тренера року, нагадаю він виграв Чемпіонат Світу разом з Францією.

Каспер Шмейхель, як завжди приїхав на церемонію разом з батьком, легендарним Петром Шмейхелем.

Головні персони свята вже прибули і готові отримати свої нагороди.

Куртуа сподівається отримати чергову нагороду після золотої рукавиці чемпіонату світу.

Звісно не могло обійтися і без одного з найкращих тренерів нашого часу - Йоахіма Лева.

Легендарний актор Патрік Стюарт також відвідав головну церемонію футбольного світу.

Еден Азар також присутній на церемонії, він розповів, що провів колосальну роботу цього сезону. А також сказав, що голосував за Луку Модрича, але бажає перемогу Мо Салаху у цьому році.

А тим часом, гравці Реалу повним ходом роздають інтерв'ю, після Модрича на зеленій доріжці емоціями поділился Марсело та Куртуа.

Трофей вже зовсім скоро знайде нового хазяїна.

Головний гість цього вечора вже дав інтерв'ю.

Зовсім скоро нас чекає оголошення найкращих гравців цього року, до Лондону вже прибуло чимало зірок.

Сьогодні в Лондоні відбудеться церемонія нагородження кращого гравця року за версією ФІФА.

На звання претендують форварди  Кріштіану Роналду та Мохамед Салах, а також півзахисник Реала Лука Модрич.

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Початок церемонії о 20:30 за Києвом.

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Чемпіон проведе для вас текстову трансляцію.

Початок трансляцію о 20:25.

Відомо, що Ліонель Мессі та Кріштіану Роналду пропустять церемонію нагородження найкращого футболіста року.

Джерело - Чемпіон.

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