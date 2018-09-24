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Оголошення найкращого гравця року FIFA. ОНЛАЙН

Сьогодні 21:20 1243 0
Оголошення найкращого гравця року FIFA. ОНЛАЙН

Шоу розпочинається!

До початку основної програми залишился лічені хвилини, зовсім скоро світові легенди футболу вручать найкращим гравцям світу нагороди, що засвідчать їх величність.

Лука Модрич прибув на зелену доріжку і розповів, що це був його найкращий сезон, як в індивідуальному плані, так і в командному.

До вручення нагород залишилося усього 10 хвилин, скоро ми дізнаємося команду року, найкращий гол, а також найкращого гравця року.

Головне відкриття минулого сезону, Мохамед Салах, вже на зеленій доріжці.

Кларенс Зеєдорф теж завітав на свято футболу, нагадаємо нещодавно він очолив збірну Камеруну.

Дідьє Дешам також приїхав до Лондона, він є головним претендентом на звання найкращого тренера року, нагадаю він виграв Чемпіонат Світу разом з Францією.

Каспер Шмейхель, як завжди приїхав на церемонію разом з батьком, легендарним Петром Шмейхелем.

Головні персони свята вже прибули і готові отримати свої нагороди.

Куртуа сподівається отримати чергову нагороду після золотої рукавиці чемпіонату світу.

Звісно не могло обійтися і без одного з найкращих тренерів нашого часу - Йоахіма Лева.

Легендарний актор Патрік Стюарт також відвідав головну церемонію футбольного світу.

Еден Азар також присутній на церемонії, він розповів, що провів колосальну роботу цього сезону. А також сказав, що голосував за Луку Модрича, але бажає перемогу Мо Салаху у цьому році.

А тим часом, гравці Реалу повним ходом роздають інтерв'ю, після Модрича на зеленій доріжці емоціями поділился Марсело та Куртуа.

Трофей вже зовсім скоро знайде нового хазяїна.

Головний гість цього вечора вже дав інтерв'ю.

Зовсім скоро нас чекає оголошення найкращих гравців цього року, до Лондону вже прибуло чимало зірок.

Сьогодні в Лондоні відбудеться церемонія нагородження кращого гравця року за версією ФІФА.

На звання претендують форварди  Кріштіану Роналду та Мохамед Салах, а також півзахисник Реала Лука Модрич.

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Початок церемонії о 20:30 за Києвом.

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Чемпіон проведе для вас текстову трансляцію.

Початок трансляцію о 20:25.

Відомо, що Ліонель Мессі та Кріштіану Роналду пропустять церемонію нагородження найкращого футболіста року.

Джерело - Чемпіон.

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