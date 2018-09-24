Оголошення найкращого гравця року FIFA. ОНЛАЙН

Шоу розпочинається!
До початку основної програми залишился лічені хвилини, зовсім скоро світові легенди футболу вручать найкращим гравцям світу нагороди, що засвідчать їх величність.
Лука Модрич прибув на зелену доріжку і розповів, що це був його найкращий сезон, як в індивідуальному плані, так і в командному.
👨👩👧👦 Meet the Modrics 😍#Modric #TheBest #FIFAFootballAwards pic.twitter.com/92ROgL8iMi— #TheBest (@FIFAcom) September 24, 2018
До вручення нагород залишилося усього 10 хвилин, скоро ми дізнаємося команду року, найкращий гол, а також найкращого гравця року.
Головне відкриття минулого сезону, Мохамед Салах, вже на зеленій доріжці.
👋 @MoSalah #Salah #TheBest #FIFAFootballAwards pic.twitter.com/pJSfRoqLlf— #TheBest (@FIFAcom) September 24, 2018
Кларенс Зеєдорф теж завітав на свято футболу, нагадаємо нещодавно він очолив збірну Камеруну.
Дідьє Дешам також приїхав до Лондона, він є головним претендентом на звання найкращого тренера року, нагадаю він виграв Чемпіонат Світу разом з Францією.
Каспер Шмейхель, як завжди приїхав на церемонію разом з батьком, легендарним Петром Шмейхелем.
Головні персони свята вже прибули і готові отримати свої нагороди.
📸😁 Strike a pose! #TheBest #FIFAFootballAwards pic.twitter.com/Y0nlAxegV2— #TheBest (@FIFAcom) September 24, 2018
Куртуа сподівається отримати чергову нагороду після золотої рукавиці чемпіонату світу.
"When I won the golden glove it was amazing, so I hope to win another one today!"— #TheBest (@FIFAcom) September 24, 2018
After topping the keeping podium at the #WorldCup, will #TheBest FIFA Goalkeeper nominee @thibautcourtois have another award for his trophy cabinet?#FIFAFootballAwards pic.twitter.com/bXwfuyx2VA
Звісно не могло обійтися і без одного з найкращих тренерів нашого часу - Йоахіма Лева.
"Of course we analysed the #WorldCup together & we have some good ideas. Our ways have been very good in the past, so not everything was bad, but we're sure we will be better in the future."— #TheBest (@FIFAcom) September 24, 2018
🇩🇪Joachim Low reflects on Germany's early exit in Russia#TheBest #FIFAFootballAwards pic.twitter.com/DvAwz6LNP9
Легендарний актор Патрік Стюарт також відвідав головну церемонію футбольного світу.
Еден Азар також присутній на церемонії, він розповів, що провів колосальну роботу цього сезону. А також сказав, що голосував за Луку Модрича, але бажає перемогу Мо Салаху у цьому році.
🧠🆚❤️— #TheBest (@FIFAcom) September 24, 2018
"I voted for #Modric, but #Salah is my friend, so I want him to win!"
Head and heart in conflict for the sharply-dressed 🇧🇪@hazardeden10!#TheBest #FIFAFootballAwards pic.twitter.com/36y6Gf1pYd
А тим часом, гравці Реалу повним ходом роздають інтерв'ю, після Модрича на зеленій доріжці емоціями поділился Марсело та Куртуа.
👏😂 @MarceloM12's son Enzo has been nut-megging players on the green carpet!— #TheBest (@FIFAcom) September 24, 2018
👌He has the hair on point, will he follow in his dad's footsteps on the pitch? #TheBest #FIFAFootballAwards pic.twitter.com/s5HIwMHdCW
Трофей вже зовсім скоро знайде нового хазяїна.
😍🏆 The trophy is here!— #TheBest (@FIFAcom) September 24, 2018
Follow all the build-up to #TheBest #FIFAFootballAwards, and the ceremony itself, on our Live Blog!
👉https://t.co/iRuf1XTXnK pic.twitter.com/KRzedQntsI
Головний гість цього вечора вже дав інтерв'ю.
Some huge names have called in on their way to #TheBest #FIFAFootballAwards— #TheBest (@FIFAcom) September 24, 2018
You'll be hearing from @lukamodric10 and some other massive stars soon! pic.twitter.com/xvOej5tisW
Зовсім скоро нас чекає оголошення найкращих гравців цього року, до Лондону вже прибуло чимало зірок.
📸✨😎✨📸— #TheBest (@FIFAcom) September 24, 2018
Looking good on #TheBest #FIFAFootballAwards green carpet!
👉https://t.co/iRuf1XTXnK pic.twitter.com/RqXJwyUmcy
Сьогодні в Лондоні відбудеться церемонія нагородження кращого гравця року за версією ФІФА.
На звання претендують форварди Кріштіану Роналду та Мохамед Салах, а також півзахисник Реала Лука Модрич.
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Початок церемонії о 20:30 за Києвом.
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Чемпіон проведе для вас текстову трансляцію.
Початок трансляцію о 20:25.
Відомо, що Ліонель Мессі та Кріштіану Роналду пропустять церемонію нагородження найкращого футболіста року.
Джерело - Чемпіон.