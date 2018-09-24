Віце-президент Маріуполя Гусєву: Час перестати вірити в дитячі страшилки

Ціль Маріуполя в УПЛ точно така сама, як і в Динамо.

Про це сказав віце-президент Маріуполя Андрій Санін прокоментувавши неоднозначне висловлювання тренера Динамо U-21 Олега Гусєва про Маріуполь.

"Олеже Анатолійовичу, можливо, настав час перестати вірити в дитячі страшилки про "... підступний Маріуполь який створений тільки для того, щоб псувати життя столичному гранду"? Цілі і завдання у наших клубів абсолютно ідентичні – максимально можливий спортивний результат, а все інше – від лукавого", – написав Санін на своїй сторінці у Фейсбук.

Нагадаємо, Динамо, завдяки перемозі над Десною перервало шестиматчеву безвиграшну серію.

Водночас, Шахтар виграв у Чорноморця та збільшив відрив від найближчого переслідувача у турнірній таблиці.

Джерело - facebook/Санін.