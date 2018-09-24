Як суперник Динамо в Лізі Європи боровся із ПСЖ. ВІДЕО

Господарі несподівано швидко вийшли вперед на 11-й хвилині завдяки автоголу Рабйо.

Це ПСЖ лише розізлило і до кінця матчу на свій рахунок голи записали Ді Марія, Меньє та Чупо-Мотінг.

Парижани набрали максимальні 18 очок за 6 турів та очолюють турнірну таблицю, Ренн із 7 пунктами перебуває на 13 сходинці.

Нагадаємо, що Ренн грає з Динамо у одній групі у Лізі Європи, а його гравці не вважають киян великим клубом.

У стартовому матчі Ліги Європи Динамо на останній хвилині втратило перемогу над Астаною.

Джерело - Чемпіон.