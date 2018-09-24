Голкіпер Шахтаря: Це честь для мене дебютувати за такий клуб

Для голкіпера Шахтаря Олексія Шевченка матч з Чорноморцем у чемпіонаті України запам'ятається на завжди.

Про це сказав сам гравець

"Дебютувати у складі Шахтаря – велика честь для мене. Звісно, цей матч запам’ятається назавжди. Особливого хвилювання не відчував, просто хотілося добре зіграти. Роботи було не так багато – добре діяв захист і не дозволяв суперникові бити в площину воріт. З партнерами жодних проблем не виникало: усі хлопці – професіонали, слухають підказки, усе виконують" – цитує Шевченка офіційний сайт Шахтаря.

Нагадаємо, завдяки перемозі 3:0, Шахтар зміцнив лідерство у турнірній таблиці.

У іншому матчі 9-го туру Динамо розгромило Десну та перервало безвиграшну серію.

Джерело - Шахтар.