Суперник Шахтаря легко розібрався з Марселем у Лізі 1. ВІДЕО

Суперник донецького Шахтаря в Лізі чемпіонів, французький Ліон, продовжує дивувати. Після виїзної перемоги над Манчестер Сіті, "леви" відвантажили чотири м’ячі у ворота фіналіста минулого розіграшу Ліги Європи, Марселя.

Найбільш захопливе видовище глядачів чекало в другому таймі, коли господарі, забивши три голи поспіль, довели рахунок до розгромного. Проте м’яч Н’жьє допоміг "провансальцям" уникнути погрому, але не поразки.

Чемпіонат Франції

6-й тур

23 вересня

Ліон – Марсель 4:2 (1:1)

Голи: 1:0 - 27 Ауар ,1:1 - 39 Товен, 2:1 - 51 Траоре, 3:1 - 60 Траоре,4:1 - 74 Фекір, 4:2 - 82 Н'Жьє 82.

1:0 - 27 Ауар

1:1 - 39 Товен

2:1 - 51 Траоре

3:1 - 60 Траоре

4:1 - 74 Фекір

4:2 - 82 Н'Жьє 82.

Нагадаємо, Ліон зіграє з Шахтарем в Лізі Чемпіонів.

Також, французький клуб перший матч ЛЧ зіграє при порожніх трибунах.

Джерело - Чемпіон.