Хацкевич: Давно хотів спробувати Вербича на позиції форварда

Тренер Динамо Олександр Хацкевич задоволений діями Беньяміна Вербича на позиції нападника у матчі проти Десни.

Про це Хацкевич заявив на післяматчевій прес-конференції.

"Я давно вже хотів спробувати його на цій позиції. Не вистачало сміливості і відповідного моменту. Головне, що Вербич сьогодні забив, чіплявся за м'ячі, гарно діяв в підіграванні. Нападник повинен забивати, так що Беньямін зі своїм завданням впорався", - сказав Хацкевич.

За словами тренера, перемога допоможе Динамо відчути впевненість у своїх силах.

"Трохи напруга, звичайно, спала. Позитивний результат надає сил і впевненості. Боязнь помилки завжди буде, коли немає результату. Плюс тиск, який відчувають наші футболісти, читаючи інтернет", - констатував білоруський фахівець.

Нагадаємо, Динамо, завдяки перемозі над Десною перервало шестиматчеву безвиграшну серію.

Водночас, Шахтар виграв у Чорноморця та збільшив відрив від найближчого переслідувача у турнірній таблиці.

Джерело - Офіційний сайт Динамо.