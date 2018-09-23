Гравці Арсеналу вмовляли Раванеллі не йти у відставку

Футболісти київського Арсеналу не хотіли, аби Фабріціо Раванеллі залишав посаду головного тренера.

Про це повідомляє Футбол 1.

Про це заявив голкіпер столичної команди Дмитро Іванов.

"Деякі наші хлопці засмутилися, оскільки звикли до Містера. Він довіряв багатьом футболістам і давав їм шанс. Тому, відставка Раванеллі стала неприємною несподіванкою для нас. Юрій Бушман на правах капітана команди попросив Містера залишитися, але тренер був категоричний. Сказав, що не змінюватиме свого рішення", - розповів Іванов.