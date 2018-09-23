Скандальний український арбітр ухиляється від податків

Скандальний арбітр Олександр Дердо підозрюється в ухиленні від сплати податків.

Про це повідомляє dynamomania.com.

Олександр Дердо після неоднозначного суддівства в матчі Динамо - Карпати став об'єктом розслідування каналу ZIK.

Журналісти з'ясували, що 39-річний рефері володіє в Чорноморську будинком, вартість якого становить 9 млн гривень. Факт проживання Дердо в цьому будинку підтверджують кадастр і сусіди.

Будинок поки офіційно не зданий в експлуатацію і не має адреси. Інформація про нього відсутня навіть в реєстрі прав на нерухомість. Отже, офіційно він нікому не належить.

Невідомо, таким чином Дердо намагається уникнути сплати податку на нерухомість, або хоче документально приховати свій вишуканий будинок від стороннього ока.

Цікаво, що ділянка, на якій розташований будинок Дердо, коштує близько 20 тисяч доларів, однак арбітру вона дісталася безкоштовно.

Нагадаємо, Хацкевич скаржився на Дердо.

Також, відомий арбітр поділився думками про систему VAR.

Джерело - dynamomania.com.