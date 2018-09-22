Експерт негативно оцінив гру динамівців у Лізі Європи

Експерт програми Профутбол на телеканалі 2+2 Сергій Нагорняк засмутився результату Динамо у грі з Астаною, але не втратив сподівань на те, що кияни вийдуть з групи.

Про це він розповів у інтерв'ю для сайту УПЛ.

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"Засмутив не рахунок (хоча 2:2 удома неможливо оцінити задовільно), а зміст гри киян. Якщо брати його за основу, доведеться визнати, що 6-матчева безвиграшна серія невипадкова. Та попри це, з такої групи Динамо просто зобов’язане виходити. Якщо ні (у що я не вірю), це буде провал", — сказав Нагорняк.

Нагадаємо, Динамо втратило перемогу у грі з Астаною.

А відомий журналіст жорстко розкритикував Хацкевича і Краснікова.

Джерело - УПЛ.