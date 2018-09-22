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Мілевський зібрав українську банду на шашлики. ФОТО

Сьогодні 14:33 1507 0
Мілевський зібрав українську банду на шашлики. ФОТО

Екс-гравець Динамо, а нині футболіст Угорського клубу Кішварда Артем Мілевський відпочив на шашликах разом українськими легіонерами в Угорщині.

Фото звідти футболіст опублікував на власній сторінці в Instagram.

Артем сфотографувався з представниками свого клубу: воротарем Андрієм Черепком, захисниками Тимуром Парцванією і Павлом Лук'янчуком та півзахисником Романом Карасюком.

"Україна в Угорщині", — написав Артем під фото

 
 
 
 
 
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🇺🇦 v vengrii⚽️🍗🍖🌶🍅@romakarasuk5 @pashalukyanchuk @temur_partsvaniia @andriycherepko97

Допис, поширений timi1010 (@timi1010)

Нагадаємо, нещодавно Мілевський привітав Роналду з першим дублем у футболці Ювентуса.

А також допоміг своїй команді здобути перемогу.

Джерело - Чемпіон.

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