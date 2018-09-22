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Роналду - 42: як бразилець показав зуби усьому європейському футболу. ВІДЕО

Сьогодні 13:07 38 0
Роналду - 42: як бразилець показав зуби усьому європейському футболу. ВІДЕО
Роналду Луїс Назаріу ді Ліма

22-го вересня 1976-го року на світ з'явився легендарний Роналду або ж, як його прозвали вболівальники - Зубастик.

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У віці 12 років Роналду почав займатися футболом, але не професійним, а міні-футболом. На наше щастя, під час одного з матчів його помітили скаути невеличкого клубу, у якому феномен розпочав свою професійну кар'єру. За словами одноклубників, Роналду жебракував, брав гроші у борг, а також економив на усьому.

За декілька років все змінилося. Після того як Роналду поїхав на переможний чемпіонат світу, Nike узгодила з ним контракт. Роналду став надією нації, він почав заробляти чималі гроші, а також звернув увагу багатьох європейських клубів.

Початок європейського шляху. ПСВ

У свої 18, його придбав ПСВ за 5млн євро. У Голандії феномену було не зручно. Йому довелося грати під іменем Роналдіньо, бо в команді вже був один Роналду. Зубастику не подобався клімат, їжа, але це не завадило йому стати ключовим гравцем команди.

За 46 матчів за ПСВ, Роналду забив 42 голи і мав перейти в Інтер, але італійців випередила Барселона.

Феномен у Барселоні

У каталонському клубі він пограв недовго, лише 37 ігор, забивши при цьому 34 голи.

Все ж таки феномену судилося зіграти за Інтер, змії виклали за бразильця 28млн євро.

Період в Інтері. Чемпіонат світу 1998/2002

Далі відбувся найгірший турнір Роналду, чемпіонат світу 98-го. Як кажуть гравці збірної Бразилії, зубастику було некомфортно з самого початку. На нього тисли мільйони фанатів, а також відповідальність за результат. Бразилія програла французам у фіналі, 3:0, але найгірше чекало на Роналду попереду.

У фіналі кубка Італії 99-го року, великий феномен травмував коліно на рівному місці. Медики були категоричні, розрив зв'язок коліна, а також не менше року відновлення.

По справжньому повернутися Роналду вдалося тільки на мундіаль 2002-го року. Тоді вони з Рівалду розривали усіх на своєму шляху.

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Навіть Німеччина на чолі Олівера Кана не змогла встояти перед феноменом, дубль і перемога на чемпіонаті світу. У цьому ж році Роналду отримав Золотий м'яч, а також був удостоєний нагороди футболіст року від ФІФА.

Період Феномена у галактікос

Далі був Реал, як говорить Роналду найкращі роки його кар'єри. Роналду забивав багато, але галактікос не завойовувало багато трофеїв. За 5 років Роналду виграв лише дві Ла ЛІги, а після приходу Фабіо Капелло втратив місце у основі і перейшов у Мілан.

За червоно-чорних він зіграв лише 20 матчів і забив 8 голів, тоді всі зрозуміли, що епоха великого Феномена завершилася. Роналду пограв ще декілька років у Корінтіансі і оголосив про завершення кар'єри.

Нагадаємо, Роналдо купив клуб Ла-Ліги.

Раніше, зубастика госпіталізували.

Джерело - champion.com.ua.

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