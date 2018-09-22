Раванеллі: Всі сили віддамо, щоб досягнути результату

Головний тренер Арсенал-Київ Фабріціо Раванеллі прокоментував майбутній поєдинок проти Олімпіка.

Його слова наводить сайт Телеканалу Футбол

"Олімпік — дуже кваліфікована команда, де всі футболісти фізично сильні. Вони грають добре і будь-який момент можуть трансформувати в гол. Для нас це буде складний матч, але ми постараємося зробити максимум. Можливо, правильно відновившись після матчу з Десною. Центр поля хочу довірити Оріховському. Всі сили віддамо, щоб досягнути позитивного результату", - сказав Раванеллі.