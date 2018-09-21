Фортуна та Штутгарт розписали суху нічию в Бундеслізі

Матч 9-го туру німецької Бундесліги між дюссельдорфською Фортуною та Штутгартом завершився без голів.

Команди провели досить динамічний матч, почергово володіючи ініціативою та створюючи велику кількість небезпечних моментів. Фортуна. в цілому. виглядала більш переконливо, хоча у першому таймі гостріші моменти створював Штутгарт.

У другому ж таймі дюссельдорфці стали активно насідати на ворота суперника, створивши ряд дуже небезпечних епізодів.

Зрештою, забити командам так і не вдалося.

Чемпіонат Німеччини 2018/2019

4-й тур

21 вересня

Фортуна – Штутгарт 0:0

Нагадаємо, Ярмоленко порівняв АПЛ з Бундеслігою.

Раніше, Андрій Ярмоленко приніс збірній України перемогу над Словаччиною у Лізі націй.

Джерело - Чемпіон.