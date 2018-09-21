Фортуна та Штутгарт розписали суху нічию в Бундеслізі

Матч 9-го туру німецької Бундесліги між дюссельдорфською Фортуною та Штутгартом завершився без голів.
Команди провели досить динамічний матч, почергово володіючи ініціативою та створюючи велику кількість небезпечних моментів. Фортуна. в цілому. виглядала більш переконливо, хоча у першому таймі гостріші моменти створював Штутгарт.
У другому ж таймі дюссельдорфці стали активно насідати на ворота суперника, створивши ряд дуже небезпечних епізодів.
Зрештою, забити командам так і не вдалося.
Чемпіонат Німеччини 2018/2019
4-й тур
21 вересня
Фортуна – Штутгарт 0:0
Нагадаємо, Ярмоленко порівняв АПЛ з Бундеслігою.
Раніше, Андрій Ярмоленко приніс збірній України перемогу над Словаччиною у Лізі націй.
Джерело - Чемпіон.