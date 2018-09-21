Ворскляни внукам розповідатимуть про матч з Арсеналом

Гравці Ворскли пообіцяли розповісти і дітям, і онукам про матч проти Арсенала в Лондоні.

Про це розповів півзахисник полтавців Олександр Кобахідзе.

"Чи раді ми результату? Щодо радості не знаю, все одно матч програли, але те, що ми два м'ячі забили - теж позитивний момент. Це, напевно, була мрія кожного. Хлопці кажуть, що і синам, і внукам розкажуть про це. Це незабутній момент, про який ми будемо пам'ятати до кінця життя".