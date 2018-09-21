Динамо в матчі з Астаною відзначилось цікавими рекордами

Півзахисник київського Динамо Денис Гармаш, відзначившись у матчі з Астаною, став автором ювілейного, 550-го гола "біло-блакитних" у єврокубкових турнірах.

Про це повідомляє sport-express.ua

325 м'ячів динамівців було забито на своєму полі, 219 - в гостях і 6 - на нейтральних полях. У Лізі/Кубку чемпіонів столичний клуб провів 331 м'яч, Лізі Європи/Кубку УЄФА - 144, Кубку кубків - 72 і Суперкубку - 3.

Також на НСК Олімпійський був зафіксований і ще один єврокубковий ювілей Динамо - 50-й домашній матч киян у Лізі Європи.

Нагадаємо, Динамо втратило перемогу над Астаною.

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Джерело - sport-express.ua.