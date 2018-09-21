В УЄФА назвали символічну збірну туру в Лізі Європи

Мій профіль

Динамо продовжило падіння або київський гранд врятують лише революційні зміни

Сьогодні 18:04 1163
Нижче плінтуса: уболівальники Астани загнобили Динамо та "подякували" Хацкевичу
Сьогодні 14:30 2099 1
Хацкевич vs Красніков: історія динамівської Санта Барбари. ФОТО
Сьогодні 11:10 1530
Усик і Белью проведуть дуель поглядів на Вемблі
Сьогодні 10:53 353
Футбол 1 онлайн - дивитися пряму трансляцію
Сьогодні 10:45 710
Як Ворскла лондонському Арсеналу забивала. ВІДЕО
Сьогодні 08:19 1656
Гімн України в Баку на честь феноменальної Дар'ї Білодід. ВІДЕО
Сьогодні 07:51 2549
Ліга Європи. Арсенал - Ворскла 4:2. МАТЧ ЗАВЕРШЕНО
Вчора 23:55 4254
Ліга Європи. Динамо - Астана. 2:2 МАТЧ ЗАВЕРШЕНО
Вчора 21:51 8980 3
Сльози дня: 17-річна українка виграла золото чемпіонату світу. ВІДЕО
Вчора 18:05 6250 2
Блоги
Hey, EA Sports! I'm very angry - Ярмоленко незадоволений власною швидкістю в FIFA 19. ВІДЕО
Hey, EA Sports! I'm very angry - Ярмоленко незадоволений власною швидкістю в FIFA 19. ВІДЕО Максим Буйдин
Сьогодні 19:00 225
Динамо продовжило падіння або київський гранд врятують лише революційні зміни
Динамо продовжило падіння або київський гранд врятують лише революційні зміни Андрій Твердохліб
Сьогодні 18:04 1163
Нижче плінтуса: уболівальники Астани загнобили Динамо та "подякували" Хацкевичу
Нижче плінтуса: уболівальники Астани загнобили Динамо та "подякували" Хацкевичу Максим Буйдин
Сьогодні 14:30 2099 1
Хацкевич vs Красніков: історія динамівської Санта Барбари. ФОТО
Хацкевич vs Красніков: історія динамівської Санта Барбари. ФОТО Максим Буйдин
Сьогодні 11:10 1530
Українка, яка могла стати моделлю переписала історію дзюдо: Дар'я Білодід - наймолодша чемпіонка світу в історії. ФОТО
Українка, яка могла стати моделлю переписала історію дзюдо: Дар'я Білодід - наймолодша чемпіонка світу в історії. ФОТО Андрій Твердохліб
Сьогодні 07:15 3250
Новини
Стрічка Популярні Коментують
20:06 Футбол Визначили найкращого гравця стартового туру Ліги Європи 25
20:00 Футбол Півзахисник Цюріха провалився в яму святкуючи гол. ВІДЕО 90
19:50 Футбол Керівництво Львова брутально перервало трансляцію матчу молодіжної команди проти Карпат. ВІДЕО 130
19:28 Єдиноборства Російські коментатори не переклали звинувачення Мак-Грегора на адресу Кадирова 165
19:11 Футбол Динамо в матчі з Астаною відзначилось цікавими рекордами 203
19:00 Футбол Hey, EA Sports! I'm very angry - Ярмоленко незадоволений власною швидкістю в FIFA 19. ВІДЕО 225
18:49 Футбол Живаго прокоментував програш Ворскли в Лізі Європи 262
18:33 Бокс Джошуа - Повєткін: дуель поглядів після зважування. ВІДЕО 299
18:10 Футбол В УЄФА назвали символічну збірну туру в Лізі Європи 282
18:04 Футбол Динамо продовжило падіння або київський гранд врятують лише революційні зміни 1163
17:52 Футбол Клопп відмовив одній з найбагатших компаній світу 261
17:31 Бокс Скандальний проросійський канал транслюватиме для українців бій Руського витязя проти британця 415
17:10 Футбол Визначили найкращий гол першого туру Ліги чемпіонів. ВІДЕО 244
16:50 Футбол Не все так погано. Визначився найкращий гравець матчу Ліги Європи Динамо - Астана. ФОТО 421
16:29 Футбол Тренер Акхісара жорстко опустив на землю Селезньова за гру в Лізі Європи 751
16:10 Бокс Кличко назвав фаворита бою Джошуа - Повєткін 534
15:56 Футбол Штутгарт та Фортуна відкриють четвертий тур Бундесліги: відео онлайн-трансляція 185
15:27 Футбол Сачко: Після рахунку 4:0 хлопці почали розкуто грати 324
15:09 Футбол Шахов: Динамо потрібен іноземний спеціаліст 695
14:49 Футбол У Ла-Лізі розпочнеться п'ятий тур: відео онлайн-трансляція 206
14:36 Біатлон Олімпійському чемпіону зі Швеції погрожують росіяни 449
14:30 Футбол Нижче плінтуса: уболівальники Астани загнобили Динамо та "подякували" Хацкевичу 2099 1
14:08 Футбол Хацкевич повинен піти у відставку - журналіст 662
13:56 Футзал Став відомий календар ігор футзальної збірної на турнірі в Іран 241
13:33 Футбол Шевченко та Ярмоленко разом завітали до роздягальні Ворскли. ФОТО 1717

В УЄФА назвали символічну збірну туру в Лізі Європи

Сьогодні 18:10 282 0
В УЄФА назвали символічну збірну туру в Лізі Європи

УЄФА визначив 11 найкращих гравців тижня у Лізі Європи.

Про це повідомляє офіційний сайт організації.

До символічної збірної туру ввійшли:

Голкіпер: Денис Щербицький (БАТЕ)

Захисники: Йоакім Мехле (Генк), Енцо Роко (Бешикташ), Александр Мартинович (Краснодар), Мікаель Люстіг (Селтік)

Півзахисники: Рафінья Діас (Спортінг), Евер Банега (Севілья), Кай Гавертц (Баєр), Ізет Хайрович (Динамо Загреб)

Нападники: Віссам Бен-Єддер (Севілья), П’єр-Емерік Обамеянг (Арсенал).

Джерело - twitter/EuropaLeague.

Лише найкращі спортивні новини на нашому каналі в Telegram
Коментарі ()