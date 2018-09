В УЄФА назвали символічну збірну туру в Лізі Європи

УЄФА визначив 11 найкращих гравців тижня у Лізі Європи.

Про це повідомляє офіційний сайт організації.

До символічної збірної туру ввійшли:

Голкіпер: Денис Щербицький (БАТЕ)

Захисники: Йоакім Мехле (Генк), Енцо Роко (Бешикташ), Александр Мартинович (Краснодар), Мікаель Люстіг (Селтік)

Півзахисники: Рафінья Діас (Спортінг), Евер Банега (Севілья), Кай Гавертц (Баєр), Ізет Хайрович (Динамо Загреб)

Нападники: Віссам Бен-Єддер (Севілья), П’єр-Емерік Обамеянг (Арсенал).

