Клопп відмовив одній з найбагатших компаній світу

Відома американська компанія Amazon хотіла зняти документальний серіал про Ліверпуль, проте отримала відмову від керманича мерсисайдців Юргена Клоппа.

Про це повідомляє Daily Mail.

Німецький фахівець вважає, що ніякої користі команді це не принесе, а гравці будуть поводити себе сором'язливо та неприродньо перед телекамерами.

Зазначимо, нещодавно Amazon випустив серіал про Манчестер Сіті під назвою Все або нічого. Зйомки проводились у роздягальні команди, а також під час тренувальних сесії та матчів "містян". Окрім цього, у серіалі присутні ексклюзивні інтерв'ю підопічних Гвардіоли.

Нагадаємо, Ліверпуль видав найкращий старт сезону за останні 57 років.

Ліверпуль вирвав перемогу у матчі з ПСЖ.

Джерело - football24.ua.