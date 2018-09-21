Не все так погано. Визначився найкращий гравець матчу Ліги Європи Динамо - Астана. ФОТО

Півзахисник Динамо Віктор Циганков визнаний найкращим гравцем матчу групового етапу Ліги Європи проти Астани.

Про це повідомляє видання WhoScored.

За версією британців 20-річний хавбек отримав оцінку 8,2, що є найвищим показником серед гравців обох команд. Циганков відзначився голом завдавши 4 удари по воротах, точність його передач склала 80%.

Найближчим переслідувачем Віктора став захисник Астани Марін Аничич, який отримав оцінку 8,1.

Нагадаємо, Динамо втратило перемогу над Астаною.

А Буяльський розповів про причини помилок у Динамо.

Джерело - whoscored.